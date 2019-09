Drie doden bij schietpartij in Dordrechtse wijk

Bij een schietincident in de Nederlandse stad Dordrecht zijn drie dodelijke slachtoffers gevallen. Het incident vond maandagavond plaats in een wijk in het zuiden van de stad, meldt de politie. Wellicht gaat het om een gezinsdrama.

De schietpartij deed zich voor in een woning in de Heimerstein, aldus een politiewoordvoerster. De politie is massaal ter plaatse, ook met helikopters.

Volgens de politie is een vierde persoon gewond geraakt. Over de motieven is voorlopig niets bekend. Volgens Nederlandse media zou de dader een politieagent zijn. De politie wil dit voorlopig echter niet bevestigen.

Burgemeester Wouter Kolff spreekt van een ‘hevig schietincident’.