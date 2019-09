Nachtwerk wacht voor leden Lagerhuis

De beslissing over vervroegde verkiezingen in Groot-Brittannië, zal pas vannacht vallen. Vooraleer het parlement zal stemmen over het verzoek van premier Boris Johnson wordt nog tot na middernacht onze tijd gedebatteerd over het tegenhouden van de no-deal Brexit.

Vanaf dinsdag is het Britse parlement voor vijf weken opgeschort. Aangezien Johnson nog voor de geplande brexit-datum van 31 oktober nieuwe verkiezingen wil uitschrijven, dringt de tijd om parlementaire goedkeuring te krijgen. Ontbindt het parlement zich vannacht niet, dan zijn verkiezingen pas ten vroegste in november mogelijk. Maar het lijkt erop dat de leden van het Lagerhuis niet zomaar tot het stemmen willen overgaan.

Een aantal parlementsleden vroeg nog om een ‘spoeddebat’ over uiteenlopende zaken die met de Brexit te maken hebben. Parlementsvoorzitter John Bercow, die eerder vandaag zijn ontslag indiende, ging in op hun verzoek.

En zo werd in de late vooravond eerst gedebatteerd over de manier waarop Johnson het parlement liet schorsen. Officieel heeft dat niets te maken met de brexit op zich, maar met de voorbereidingen die hij als nieuwe premier moet nemen voor het voorbereiden van de troonrede van koninging Elisabeth II op 14 oktober. Maar Dominic Grieve, voormalig lid van de conservatieven, eist dat alle documenten over de beslissing worden vrijgegeven. Volgens hem zal daaruit blijken dat Johnson valse verklaringen heeft afgelegd.

Om 20.30 uur onze tijd schakelt het debat over op de verklaringen van Johnson, die gezegd heeft dat hij zich niet gebonden voelt om de wet die hem mogelijk dwingt uitstel voor de Brexit te vragen ook daadwerkelijk uit te voeren. Labour-leider Jeremy Corbyn had daarom gevraagd om in het parlement de discussiëren over de plicht van de regering om de wet na te leven. Voor dat debat is anderhalf uur voorzien.

Rond 22.00 kan dan een debat beginnen over hoe Noord-Ierland in de Brexit past. In theorie kan hier volgens The Guardian tot 2,5 uur lang over gepraat worden, maar wellicht wordt dit ‘slechts’ een uurtje.

Dat alles maakt dat Johnson pas ten vroegste om 23 uur zijn verzoek tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen opnieuw mag voorleggen. Hier is opnieuw anderhalf uur voor voorzien. De stemronde zou nog een kwartier in beslag nemen. Het is dan naar verwachting al kort voor middernacht, of 1 uur onze tijd tegen dat we uitsluitsel krijgen.

Maar meer dan waarschijnlijk krijgt Johnson opnieuw geen meerderheid achter zich. Hij heeft immers een tweederdemeerderheid nodig, en de belangrijkste oppositiepartijen hebben al aangekondigd het voorstel te zullen wegstemmen.