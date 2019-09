Amerikaanse autoriteiten tikken e-sigaretfabrikant Juul op de vingers

De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben een waarschuwingsbrief gestuurd naar de fabrikant van de populaire e-sigaret Juul, omdat die blijft beweren dat ‘vapen’ of dampen veilig is.

De Food and Drug Administration (FDA) verstuurde maandag een brief die gericht is aan de topman van Juul Labs, dat e-sigaretten maakt en zich profileert als een bedrijf met een missie. ‘Om het leven van één miljard volwassen rokers wereldwijd te veranderen en uiteindelijk sigaretten uit te roeien’, benadrukten lokaal manager Stefan Orlent en vicepresident Piotr Brzezinski meerdere malen, met de bijbehorende ­slides en statistieken, op een babbel met de Belgische pers enkele dagen geleden.

De FDA vindt dat de fabrikant van e-sigaretten zich met zijn marketingcampagnes schuldig maakt aan verschillende inbreuken. Het kan hiervoor in de Verenigde Staten gesanctioneerd worden. Tijdens den presentatie in een Amerikaanse school zou een vertegenwoordiger van Juul bijvoorbeeld gezegd hebben tegen de leerlingen dat ‘de e-sigaret van Juul 99 procent gezonder is dan gewone sigaretten’. Het bedrijf krijgt van de Amerikaanse gezondheidsautoriteiten nu veertien dagen de tijd om deze stelling wetenschappelijk te bewijzen.

In de VS lopen er verschillende onderzoeken naar overlijdens die mogelijk gelinkt zijn aan het gebruik van de elektronische sigaret. Ook wordt er onderzocht of 354 rokers van de e-sigaret die met longklachten kampen, ziek zijn geworden van het dampen.

Ook in België

Juul is vanaf midden deze maand ook te koop in ons land. Of ze echt gezonder is dan een gewone sigaret? ‘Laten we niet naïef zijn’, reageerden tabakexperts. ‘We moeten de activiteiten van Juul nauwlettend opvolgen.’