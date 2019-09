Brugse terrassen mogen bijna hele jaar blijven staan

In Brugge mogen terrassen voortaan langer blijven staan. Ze mogen blijven staan tot na de kerstvakantie en mogen al terug worden opgebouwd vlak voor de paasvakantie.

Het college van burgemeester en schepenen gaf op maandag 9 september 2019 zijn goedkeuring voor het nieuwe terrasreglement. Voorheen waren er twee aparte reglementen, een voor losse en een voor vaste terrassen. Het reglement is nu vereenvoudigd tot een reglement voor alle terrassen.

De winterterrassen mogen vanaf nu ook twee rijen hebben in plaats van een. Tot nu toe moesten horeca-uitbaters hun terrasconstructie afbreken rond 15 november. Vanaf 15 maart mochten de terrassen terug opgebouwd worden.

Volgens burgemeester Dirk De fauw is de aanpassing van het reglement een logische stap. ‘De laatste 14 dagen van december is er het meeste volk in de stad. Daarom willen we in die periode de vaste terrassen laten staan’, klinkt het.