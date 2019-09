Jakob Fuglsang wint bergetappe in Vuelta, rode trui Roglic overleeft moeilijk moment

Na Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné heeft Jakob Fuglsang nu ook een bergetappe in de Vuelta gewonnen.

De Deen van Astana toonde zich de sterkste overlever van een vroege vlucht op de Alto de la Cubilla. INEOS-kopman Tao Geoghegan Hart kwam net zoals zondag net te kort voor de ritzege. Thomas De Gendt en Philippe Gilbert eindigden ook in de top-tien. Vlak voor de tweede rustdag toonde rode trui Primoz Roglic de eerste tekenen van zwakte, maar de Sloveen overleefde ternauwernood toch een aanval van Miguel Ángel López.

Het was immers geen traditionele rustdag op maandag in de Vuelta, wel een zoveelste bergrit. Over 144 kilometer met start in Pravia en aankomst bovenop de Alto de la Cubilla dit keer. Voor die pittige slotklim moesten ook nog de Puerto de San Lorenzo (eerste categorie) en de Alto de la Cobertoria (eerste categorie) beklommen worden.

Foto: rr

Op de eerste col van de dag vormde zich een ruime kopgroep met twee Belgen: Thomas De Gendt en Philippe Gilbert. Onze twee landgenoten toonden zich erg bedrijvig mee vooraan, maar moesten passen toen Luis León Sánchez op de slotklim het tempo de hoogte in joeg. Sanchez kreeg ploegmakker Jakob Fuglsang, Quick-Steptalent James Knox, Ineos-kopman Tao Geoghegan Hart en de Italiaan Gianluca Brambilla mee.

Fuglsang profiteerde van het werk van Sanchez en plaatste even verderop een beslissende demarrage. Brambilla kon aanvankelijk het wiel van de Deense winnaar van Luik-Bastenaken-Luik en de Dauphiné houden, maar even verderop moest die er ook genadeloos af.

Net zoals zondag beet Tao Geoghegan Hart in de achtervolging op de eenzame leider zijn tanden stuk. De jonge Brit kwam 23 seconden na Fuglsang over de meet. Thomas De Gendt (zesde) en Philippe Gilbert (negende) eindigden ook nog knap in de top-tien.

Beresterk Astana

Ook in de groep der favorieten kwam het initiatief van een beresterk Astana. Miguel Ángel López decimeerde het kransje toppers tot een zestal: Lopez, Roglic, Majka, Soler, Pogacar en Valverde. Een nieuwe aanval van de Colombiaan deed ook Primoz Roglic naar adem snakken. Op de flanken van de Alto de la Cubilla toonde de rode trui voor het eerst in deze Vuelta dat ook hij kwetsbaar is. Maar in de iets minder steile slotkilometers slaagde Roglic er toch in om zich vast te bijten in het wiel van Lopez en de immer dartele Pogacar.

Alejandro Valverde - de nummer twee in het klassement - verloor zelfs nog 23 seconden op dat trio. Nairo Quintana was andermaal de verliezer van de dag en kreeg enkele minuten aan zijn broek en is zijn vijfde plaats in de stand kwijt aan Majka.

Dinsdag krijgen de renners een verdiende rustdag, vooraleer de korte slotweek wordt ingezet. Woensdag wacht het peloton - tussen startplaats Aranda de Duero en de aankomst 219,6 kilometer verder in Guadalajara - een overgangsetappe over golvende wegen. De aankomst ligt op een klimmetje, dat niet gecategoriseerd werd.

Rituitslag

1. Jakob Fuglsang (Den/AST)

2. Tao Geoghegan Hart (GBr/INS) op 0:22

3. Luis Leon Sanchez (Spa/AST) 0:40

4. James Knox (GBr/DQT) 0:42

5. Gianluca Brambilla (Ita/TFS) 01:12

6. Thomas De Gendt (Bel/LTS) 02:09

7. Mikel Bizkarra (Spa/EUS) 02:15

8. Amanuel Ghebreigzabhier (Eri/TDD) 02:21

9. Philippe Gilbert (Bel/DQT) 02:32

10. Geoffrey Bouchard (Fra/ALM) 02:32

Klassement

1. Primoz Roglic (Sln/TJV)

2. Alejandro Valverde (Spa /MOV) op 02:48

3. Tadej Pogacar (Sln/UAD) 03:42

4. Miguel Angel Lopez (Col/AST) 03:59

5. Rafal Majka (Pol/BOH) 07:40

6. Nairo Quintana (Col/MOV) 07:43

7. Nicolas Edet (Fra/COF) 10:27

8. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 10:34

9. Carl Fredrik Hagen (Nor/LTS) 10:40

10. Hermann Pernsteiner (Oos/TBM) 12:05