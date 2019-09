John Bercow, de voorzitter van het Britse Lagerhuis, heeft maandag zijn afscheid aangekondigd. De 'Ordeeeeeeeer!' die hij buldert wanneer het parlement te rumoerig wordt, is intussen legendarisch. Een bloemlezing.

Vorige week kreeg Michael Gove, Chancellor of the Duchy Lancaster een bijzonder zware uitbrander van Bercow. Be a good boy!

Ook tegenover de premier houdt Bercow zich niet in. In maart haalde toenmalig premier Theresa May uit naar het parlement. Ze had in een toespraak woensdagavond de Britse parlementsleden beschuldigd van 'politieke spelletjes'. Bercow pakte uit met een prachtig staaltje Britse subtiliteit.

Ook wanneer er stemmingen gebeuren en de resultaten bekend gemaakt moeten worden, schreeuwt de voorzitter zich de longen uit het lijf. Division, clear the lobby!

Als een van de meest flamboyante politici van het land, wordt Bercow af en toe belaagd door de pers. In maart zat de BBC hem wel erg lang achterna. Bercow bleef zijn Britse cool bewaren.

Het kan natuurlijk ook anders, zonder al dat geroep en getier. In de House of Lords, het Britse Hogerhuis, gaat het er net iets beschaafder aan toe.