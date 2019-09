John Bercow, de flamboyante voorzitter van het Lagerhuis, stapt op. Hij vertrekt op 31 oktober, tenzij er voor die datum nog verkiezingen plaatsvinden.

John Bercow, lid van de Conservatieven, kondigde zijn ontslag maandagmiddag aan, enkele uren voor het parlement opnieuw zou stemmen over de vraag van premier Boris Johnson om vervroegde verkiezingen te organiseren. Als die er niet komen, dan geeft hij op 31 oktober de voorzittershamer door. Komen er wel vervroegde verkiezingen, dan zal Bercow zich niet verkiesbaar stellen.



Premier Johnson wil naar de kiezer trekken omdat hij geen nieuw uitstel voor de Brexit wil vragen aan de Europese Unie. Maar als hij geen nieuw scheidingsakkoord met de EU bereikt, is hij daar bij wet wel toe verplicht. Vorige week hadden Lager- en Hogerhuis daarover een wet goedgekeurd, maandag bekrachtigde koningin Elisabeth die.



De timing van Bercows ontslag is niet toevallig. 31 oktober is de dag waarop het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat, met of zonder akkoord - tenzij er effectief nieuw uitstel komt.

'Grondwettelijke schande'

Johnson had het Britse parlement eerder al laten opschorten om een no-deal-Brexit te kunnen bekomen zonder inspraak van het parlement. Dat vond Bercow 'een grondwettelijke schande'. 'Het is duidelijk dat deze beslissing genomen werd om het parlement het zwijgen op te leggen en een debat over de Brexit tegen te houden', zei Bercow toen. 'In een van de moeilijkste tijden uit de geschiedenis van ons land is het van vitaal belang dat het parlement zijn zeg kan doen. We leven nog altijd in een parlementaire democratie.'

John Bercow staat bekend om zijn bulderende 'Order!' en zijn vlammende betogen om het parlement onder controle te krijgen. Vorige week kreeg Michael Gove, de vertegenwoordiger van het graafschap Lancaster een bijzonder zware uitbrander van Bercow. 'Be a good boy!', maande hij hem aan.