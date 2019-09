Elise Mertens is na eindzege op US Open zeker van deelname aan Masters in het dubbel: “Een grote eer”

De WTA heeft maandag, één dag na het einde van de US Open, bekendgemaakt dat Elise Mertens en Aryna Sabalenka zich hebben gekwalificeerd voor de Masters in het dubbelspel, die doorgaan in het Chinese Shenzhen (27 oktober-3 november).

De Limburgse en haar Wit-Russische partner danken de kwalificatie aan hun eindzege in het dubbelspel op de US Open, zondag in de finale tegen de Wit-Russische Victoria Azarenka en de Australische Ashleigh Barty. Het is voor Mertens haar tweede deelname aan de Masters in het dubbel, na vorig jaar met de Nederlandse Demi Schuurs. Voor Sabalenka wordt het haar eerste deelname.

“Het was zo’n fantastisch jaar voor ons in het dubbel. Dat ik dan ook nog eens voor de tweede keer mag deelnemen aan de Masters in het dubbel is een ware eer”, legde de Belgische nummer één, en vanaf maandag mondiale nummer twee in het dubbel, uit. “Ik kijk er heel erg naar uit om met Aryna deel te nemen.”

“Shenzhen is een speciale plek voor mij”, reageerde Sabalenka. “Het is daar waar ik dit fantastische jaar kon openen met winst in het WTA-toernooi. Ik kijk er naar uit terug te keren, met - wie weet - een nieuwe trofee in het verschiet.” De Belgisch-Wit-Russische tandem is het tweede duo (op acht deelnemende duo’s) dat zeker is van kwalificatie, na de Taiwanese Hsieh Su-Wei en de Tsjechische Barbora Strycova, winnaressen van Wimbledon.

Mertens en Sabalenka wonnen naast de US Open dit seizoen ook de prestigieuze toernooien in Indian Wells en Miami. Ze haalden de halve finales op Roland Garros en de halve finales op Wimbledon.

Vorig jaar gingen Mertens en Schuurs er op de Masters in de kwartfinales uit tegen Barty en de Amerikaanse Coco Vandeweghe.