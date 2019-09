Nederland bouwt WK-ploeg rond kopman Mathieu van der Poel

Bondscoach Koos Moerenhout heeft maandag de Nederlandse selectie voor het WK wielrennen in het Britse Yorkshire bekendgemaakt. De al eerder aangewezen kopman Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) krijgt in Engeland Niki Terpstra (Total-Direct Energie), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Dylan van Baarle (INEOS), Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Sebastian Langeveld (EF Education First), Jos van Emden (Jumbo-Visma) en Pieter Weening (Roompot-Charles) mee.