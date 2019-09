Informatieopdracht Vande Lanotte en Reynders opnieuw verlengd, Groen valt af

Koning Filip heeft de informatieopdracht van Johan Vande Lanotte (SP.A) en Didier Reynders (MR) voor de vijfde keer verlengd. In de nieuwe informatieronde gaan de politici verder praten met de N-VA, CD&V, Open VLD, SP.A, PS en MR. Groen zal dus geen deel uitmaken van de federale regering.

De informateurs brachten om 15 uur verslag uit over hun opdracht bij koning Filip. Het staatshoofd heeft de opdracht verlengd, ten laatste begin oktober moeten de politici een eindverslag uitbrengen. 'De overgang naar formatie is vandaag niet mogelijk', zegt Vande Lanotte tijdens een persconferentie. 'Het is onmogelijk om verder te gaan voor alle gewest-en gemeenschapsregeringen gevormd zijn.'

De informateurs gaan vanaf nu ook inhoudelijke stappen zetten. 'We zullen voorstellen uitwerken voor verschillende thema's, zoals migratie, pensioenen, armoede, energie, defensie, werkgelegenheid, ziekteverzekering ...', zeggen ze. Die voorstellen worden dan voorgelegd aan de partijen.

Het is uitzonderlijk dat voor de vorming van een nieuwe federale regering nog steeds informateurs nodig zijn, meer dan honderd dagen na de verkiezingen. Vande Lanotte en Reynders begonnen aan hun opdracht op 30 mei. Ze moeten het pad effenen voor de formatie van een federale regering.

Toch hebben de informateurs al wat vooruitgang geboekt. De geesten worden gerijpt in de richting van een paars-gele coalitie van socialisten (PS, SP.A), liberalen (Open VLD, MR) en de N-VA. De koning verkiest zo’n scenario, omdat die coalitie een meerderheid in het noorden en het zuiden vertegenwoordigt. 'Op basis van de informatieronde is het de meest aangewezen formule dat de grootste partijen van de twee gemeenschappen aanwezig zijn in de volgende regering', vindt Vande Lanotte.