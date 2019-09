Waals regeerakkoord is rond

De onderhandelingen in Wallonië zijn afgelopen. PS, MR en Ecolo hebben in Namen de grote lijnen van de regeerakkoorden voor de Waalse regering en de Franse Gemeenschapsregering voorgesteld. Het is nu vooral afwachten of de leden van Ecolo zich kunnen vinden in de teksten, en welke PS'er de regeringen zal leiden.

Na een ultieme nacht onderhandelen kwamen de delegaties van de drie partijen vanmiddag een laatste keer bijeen om de laatste punten en komma’s juist te zetten en de laatste knopen rond de bevoegdheden door te hakken. De komende dagen zullen de verschillende partijen hun goedkeuring moeten geven aan het akkoord. Donderdag hebben de drie partijen onafhankelijk een congres.

Voor wie de belangrijkste posten zijn voorbehouden, is nog niet meegedeeld. Elio Di Rupo, die als partijvoorzitter de onderhandelingen namens de PS heeft geleid, wordt alom genoemd als toekomstig Waals minister-president, maar formeel ligt er nog niets vast. 'Wie minister-president wordt? Dat zal u vrijdag horen', ontweek Di Rupo de vraag. Maar de dagen van Borsus als minister-president zijn in ieder geval geteld. Beide regeringen zullen geleid worden door de PS, aldus Di Rupo. 'Wij hebben nu eenmaal 23 zetels.'

Opvallend: Charles Michel, tot nader order nog altijd MR-voorzitter, was niet aanwezig bij de voorstelling van het akkoord. De grote lijnen werden uiteengezet door Di Rupo, geflankeerd door Ecolo-covoorzitter Jean-Marc Nollet en afscheidnemend minister-president Willy Borsus (MR).

'Progressief'

Zoals bekend was een regering genoot een regering met de MR niet de voorkeur van Di Rupo. Toch toont het akkoord een progressieve regering, maakt hij zich sterk. 'Het is een regering die de objectieven van ecologisten, socialisten en hervormers (MR staat voor Mouvement Réformateur, nvdr.) verenigt. Maar ons programma is progressief. Met deze drie partijen die gaan we voor ecologie en een economische omslag.’