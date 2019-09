Een 33-jarige politieman uit Luik vecht voor zijn leven, nadat hij werd neergeschoten tijdens een routinecontrole. Zijn collega’s zijn in shock.

Jupille-sur-Meuse, een rustige deelgemeente van Luik, is vooral bekend door de brouwerij van Jupiler die er in 1853 werd opgericht. Op een paar honderd meter van die brouwerij, in de Rue de Visé, wilde een politiepatrouille maandagochtend een bestuurder van een geparkeerde auto controleren die leek te slapen achter het stuur.

Een buurvrouw had ’s ochtends de politie verwittigd, omdat de wagen verkeerd geparkeerd stond. Maxime Pans (33), getrouwd en vader van twee kleine kinderen, stapte op de wagen af, terwijl zijn collega volgens de procedure achterop bleef. De automobilist stapte uit, maar toen Pans hem wilde controleren, haalde de man een wapen boven waarmee hij vanop korte afstand de agent in het hoofd schoot.

Kleine drugsfeiten

Pans werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Op verschillende websites werd gemeld dat hij overleden was, maar politiewoordvoerder Benoit Ferriere ontkende dat. De Luikse politie liet kort na de middag weten dat Maxime Pans de operatiezaal had verlaten en dat hij op de afdeling intensieve zorgen vecht voor zijn leven.

De andere agent, de vaste partner van Pans, kon zijn dienstwapen trekken en de aanvaller neerschieten. De 33-jarige man uit de regio Luik is aan zijn verwondingen overleden. Hij is bij de politie gekend voor kleine drugsfeiten, het laatste dateert uit 2010. ‘Niets wees erop dat de man tot zoiets in staat is’, zegt Ferriere. Er wordt een autopsie op zijn lichaam uitgevoerd, die zal moeten uitwijzen of hij onder invloed van drugs was.

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de straat werd afgesloten. In de namiddag werd de combi van Pans en zijn collega weggetakeld. Ook een kleine grijze auto, vermoedelijk die van de schutter, werd getakeld.

Politiebal geannuleerd

De collega van Maxime Pans wordt bijgestaan door het stressteam. Volgens de politiewoordvoerder zijn het ervaren politiemensen. Willy Demeyer (PS), burgemeester van Luik, reageerde kort na de schietpartij dat er veel emoties zijn in Luik. Hij eert de moed en toewijding van de agenten. Een politiebal dat vanavond zou plaatsvinden, werd geannuleerd.

Vorig jaar werden in Luik ook al twee agenten gedood door een gevangene met penitentiair verlof. Benjamin Herman (31) schoot toen ook een 22-jarige student dood die in een stilstaande auto zat.

Herman verschanste zich in het atheneum Léonie de Waha waar hij een poetsvrouw gijzelde. Vervolgens kwam hij schietend naar buiten en verwondde vier agenten. Herman werd daarop doodgeschoten. De regering erkende vorige zomer de aanslag als een terreurdaad. Daardoor kunnen slachtoffers en hun naasten een beroep doen op financiële hulp.

Streng straffen’

Politievakbond SLFP grijpt de schietpartij aan om zijn eis voor strenge straffen voor daders van geweld tegen politie te herhalen. ‘Al meer dan tien jaar aanhoren we loze (verkiezings-) beloftes dat geweld tegen politie strenger moet aangepakt worden’, klinkt het. ‘Onze parlementsleden hoeven helemaal niet te wachten op een regering om initiatieven te nemen en te stemmen.’