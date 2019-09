Toch meer mannen dan vrouwen in Europese Commissie

De nieuwe Europese Commissie van de verkozen voorzitter Ursula von der Leyen zal uit bijna evenveel vrouwen als mannen bestaan. Ze heeft maandag een lijst met naast haarzelf 14 mannelijke en 12 vrouwelijke kandidaat-eurocommissarissen gepubliceerd.

Von der Leyen wordt de eerste vrouw die de Commissie gaat leiden en ze had van de samenstelling van een gendergelijke ploeg één van haar topprioriteiten gemaakt. Dat heeft de Duitse echter niet helemaal zelf in de hand. Het zijn de lidstaten die elk een kandidaat-eurocommissaris voordragen, hoewel de verkozen voorzitter wel in alle discretie kandidaten kon verwerpen en om alternatieve namen vragen.

Uiteindelijk publiceerde Von der Leyen maandag een lijst met 14 mannelijke en 12 vrouwelijke kandidaten. Von der Leyen inbegrepen maakt dat een team met 14 mannen en 13 vrouwen.

De kandidaten:

België: Didier Reynders

Didier Reynders Bulgarije: Mariya Gabriel

Mariya Gabriel Cyprus: Stella Kyriakides

Stella Kyriakides Denemarken: Margrethe Vestager

Margrethe Vestager Duitsland: Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen Estland: Kadri Simson

Kadri Simson Finland: Jutta Urpilainen

Jutta Urpilainen Frankrijk: Sylvie Goulard

Sylvie Goulard Griekenland: Margaritis Schinas

Margaritis Schinas Hongarije: Laszlo Trocsanyi

Laszlo Trocsanyi Ierland: Phil Hogan

Phil Hogan Italië: Paolo Gentiloni

Paolo Gentiloni Kroatië: Dubravka Suica

Letland: Valdis Dombrovskis

Valdis Dombrovskis Litouwen: Virginijus Sinkievicius

Virginijus Sinkievicius Luxemburg: Nicolas Schmit

Nicolas Schmit Malta: Helena Dalli

Helena Dalli Nederland: Frans Timmermans

Frans Timmermans Oostenrijk: Johannes Hahn

Polen: Janusz Wojciechowski

Janusz Wojciechowski Portugal: Elisa Ferreira

Elisa Ferreira Roemenië: Rovana Plumb

Rovana Plumb Slovakije: Maros Sefcovic

Maros Sefcovic Slovenië: Janez Lenarcic

Janez Lenarcic Spanje: Josep Borrell

Tsjechië: Vera Jourova

Zweden: Ylva Johansson

Geen verrassingen

De lijst omvat geen grote verrassingen meer. Nadat de nieuwe Italiaanse coalitie vorige week oud-premier Paolo Gentiloni naar voren had geschoven, was het enkel nog uitkijken naar de kandidaat van Roemenië. Dat land had een man en een vrouw gepresenteerd. Uiteindelijk is de vrouwelijke kandidate, oud-minister Rovana Plumb, weerhouden.

Eerder was al bekend dat Frans Timmermans en Margrethe Vestager een vooraanstaande rol gaan spelen in het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Behalve de Nederlandse sociaaldemocraat en de Deense liberale zijn er nog zes huidige commissarissen die in Brussel blijven.

Nieuwkomers

Nieuwe namen zijn onder meer Gentiloni, de Franse Sylvie Goulard, de Belgische vicepremier Didier Reynders en Josep Borrell, de Spanjaard die de nieuwe hoge vertegenwoordiger van het buitenlands beleid wordt.

Het Verenigd Koninkrijk heeft geen kandidaat meer voorgesteld omdat de regering in Londen ervan uitgaat dat de brexit voltrokken zal zijn tegen 1 november, wanneer de Commissie van von der Leyen aantreedt.

Sociaaldemocraten

Opvallend: de nieuwe Commissie telt meer sociaaldemocraten (10) dan leden van de conservatieve en christendemocratische Europese Volkspartij (9). Dat is de eerste keer sinds het aantreden van de Commissie van Romano Prodi in 1999. Daarnaast zal de Commissie zes leden van het liberale Renew Europe tellen, één Poolse conservatief (ECR) en één groene commissaris uit Litouwen.

Het is eveneens van het tijdperk van Prodi geleden dat er een groene politicus in het college zat. De partij van de Litouwer, Unie voor Boeren en Groenen, is wel geen lid van de Europese groene partij.

Portefeuilles

Het is aan von der Leyen om de kandidaat-eurocommissarissen een portefeuille toe te wijzen. De voorbije dagen circuleerden al ontwerplijstjes op sociale media. Zo zou Reynders bevoegd kunnen worden voor de Europese begroting.

Dinsdag om 12 uur zal von der Leyen een einde maken aan alle speculaties en zal ze op een persconferentie het organogram en de verdeling van de portefeuilles binnen haar Commissie presenteren.

Hoorzittingen

Vervolgens kunnen de 26 kandidaten beginnen studeren voor de hoorzittingen in het Europees Parlement. Het is zeker niet uitgesloten dat die hoorzittingen alsnog voor wijzigingen zorgen. Zo bestaat er bij parlementsleden voorbehoud bij de kandidaten uit Hongarije, Roemenië en Polen. Vorige week raakte bijvoorbeeld bekend dat de Europese antifraudedienst Olaf onderzoek voert naar mogelijke onregelmatigheden met reiskosten die de Pool Janusz Wojciechowski had gemaakt als Europarlementslid.

Het halfrond moet tijdens een stemming op 22 oktober de voltallige Commissie het vertrouwen schenken.