Australië plant grote verhuizing vissen

In New South Wales, Australië, staat een hete zomer met weinig regenval voor de deur. Daarom bereiden de autoriteiten zich voor de vissen in delen van de Lower Darling, een enorme rivier, te verplaatsen, om sterftegevallen te vermijden.

Het doel is om de inheemse vissen te verplaatsen voor de temperatuur van het water in de rivier te hoog wordt. Onderzoekers waarschuwen al langer voor problemen in de regio van de Lower Darling River, dat deel is van het grotere Murray-Darling Basin. Vorige zomer werd daar massale vissterfte vastgesteld.

Daarom maakt de regering van New South Wales 10 miljoen dollar vrij om inheemse vissen te verplaatsen naar veiligere plekken in de rivier. Het doel is om in twee weken tijd zo veel mogelijk vissen te verhuizen. Boten met elektrostatische materialen zullen de vissen verlammen, waarna ze worden opgevist om via speciaal transport te vervoeren naar een lager gelegen gebied, nabij Wentworth, waar de rivier wel nog voldoende stroomt. Wanneer de rivier dan terug normaal stroomt, kunnen de vissen vanzelf migreren naar hun originele locatie.

'Meer marketing dan echte oplossing'

‘Deze actie verzekert een levenslijn voor belangrijke inheemse vissen’, zegt Adam Marshall, minister van Landbouw in New South Wales. ‘We verwachten een grote vissterfte, daarom verliezen we geen tijd om actie te ondernemen.’ De overheid wil niet kwijt hoeveel vissen ze precies willen verplaatsen, maar volgens lokale actievoerders is het sowieso te weinig. ‘Dit is veeleer marketing dan een echte oplossing’, zegt Graeme McCrabb, woordvoerder van de lokale gemeenschap aan de Lower Darling.

Vorig jaar stierven in december en januari honderdduizenden vissen in het westen van de staat Menindee. De hoeveelheid van dode vissen die in het water dreven was ongezien in Australië.

De reden voor de massale sterfte was volgens wetenschappers het gebrek aan stroming in de rivier door de droogte. De situatie werd verergerd door stroomopwaartse irrigatie. Als de temperaturen de 40 °C overschrijden, gevolgd door een daling van de temperaturen, gaan de vissen dood omdat er te weinig zuurstof in het diepe water zit.