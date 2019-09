In New York is het halfjaarlijkse modecircus opnieuw op gang getrapt. En wat blijkt? Waar de voorbije seizoenen de overall niet weg te denken was, hielden twee zwaargewichten in de mode een stevig pleidooi voor het pak voor vrouwen. Ralph Lauren greep terug naar de glamour van de jaren dertig en doste een groot deel van zijn modellen uit in een smoking, inclusief vlinderdas. Bij Tommy Hilfiger werd dat accessoire een zwierige shawl, maar ook bij hem op de catwalk veel inspiratie voor de Angela Merkels en Hillary Clintons van deze wereld. Hilfiger, die dit seizoen overigens opnieuw kon rekenen op de input van Zendaya, liet zich duidelijk inspireren door de jaren zeventig, met veel fluweel en leder.