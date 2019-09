Premier Ierland waarschuwt Boris Johnson: ‘Zonder oplossing voor Ierse grens wordt het een harde Brexit’

De Ierse premier Leo Varadkar heeft maandag vlak voor een gesprek met zijn Britse collega Boris Johnson een duidelijke waarschuwing laten klinken. Varadkar zei dat er onvermijdelijk een Brexit zonder akkoord komt als er geen oplossing wordt gevonden voor de grens tussen Ierland en Noord-Ierland.

‘Als er geen alternatieven voor de backstop worden besproken en goedgekeurd, stevenen we wat ons betreft af op een harde Brexit zonder akkoord’, zei Varadkar maandag, vlak voor een bilateraal onderhoud met Boris Johnson. ‘Zonder alternatief voor de backstop, worden de problemen alleen maar op de lange baan geschoven, met meer onzekerheid voor ondernemers en inwoners, zowel ten noorden als ten zuiden van de grens. Die optie kunnen we onmogelijk aantrekkelijk vinden.’

De zogenoemde backstop is de noodoplossing om een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland te vermijden, en houdt in dat het volledige Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit tijdelijk in de Europese douane-unie zou blijven. Johnson wil echter af van de backstop, omdat hij vreest dat die vangnetoplossing zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.

Varadkar zei maandag echter dat hij niet kan instemmen met een vervanging van de backstop door een andere maatregel, als hij geen idee heeft wat het alternatief dan zou zijn. ‘Dat kunnen we niet, en willen we ook niet. We kunnen niet instemmen met een vervanging van de backstop, zonder garanties op een andere oplossing’, zei de Ierse premier. Varadkar voegde eraan toe dat een harde Brexit zou leiden tot ‘jarenlange onderhandelingen’.

‘Geen pijnloze echtscheiding’

‘Volgens mij zal de hele saga rond de Brexit ook niet ophouden op 31 oktober, en zelfs niet op 31 januari, mocht het Verenigd Koninkrijk dan de Europese Unie verlaten hebben’, vervolgde Varadkar. ‘Er zal volgens mij geen sprake zijn van een pijnloze echtscheiding. Eerder zal er sprake zijn van het begin van een nieuwe fase.’

Bij een Brexit zonder akkoord zullen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie volgens Varadkar namelijk meteen onderhandelingen moeten aanknopen over zaken als burgerrechten, achterstallige betalingen en de Ierse grens, stuk voor stuk zaken die al geregeld waren in het echtscheidingsakkoord dat ex-premier Theresa May met Brussel had onderhandeld.

‘En zelfs al komt er een akkoord, dan zal het nog een gigantische uitdaging worden om in de toekomst een vrijhandelsakkoord te sluiten’, besloot Varadkar. ‘We willen zeker uw vriend en bondgenoot zijn. De manier waarop jullie de Europese Unie verlaten, zal bepalen of dat mogelijk is’, richtte de Ierse premier zich rechtstreeks tot Johnson.