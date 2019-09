Youth for Climate roept leerkrachten op mee actie te voeren

In een open brief roept de organisatie Youth for Climate (YFC) leerkrachten op om tijdens het eerste semester (sensibiliserings)acties te organiseren rond de klimaatproblematiek.

De open brief komt er naar aanleiding van de VN-klimaattop van 20 tot 27 september en de conferentie over de klimaatverandering COP25 in Chili, van 2 tot 12 december.

‘Leerkrachten, we hebben u nodig’, klinkt het in de brief. ‘Laat jonge mensen niet in slaap vallen op de banken van onwetendheid. Vertel hen over onze planeet. Vertel hen over de situatie waarin we ons bevinden en de impact die dat alles op ons heeft, nu en in de toekomst.’

YFC roept de leraren om op te vertrekken vanuit de concrete vraag: ‘Wat is de impact van het klimaat op mij?’ De brief werd ondertekend door Anuna De Wever en Adélaïde Charlier.