Mysterieuze ziekte eist hondenlevens in Noorwegen

Het Noorse voedselagentschap liet weten dat al meer dan veertig honden gelijkaardige symptomen, bloederige diarree en braken vertonen. Verschillende van de dieren stierven kort nadat ze ziek geworden waren. Het eerste geval kwam voor in Oslo, maar de ziekte verspreidde zich ondertussen naar minstens dertien steden.

De ziekte manifesteert zich bij zowel jonge als oude honden en duikt op bij verschillende rassen. De aandoening maakt heel snel slachtoffers. Eigenaars getuigen in Noorse media dat hun hond ’s ochtends gezond lijkt, maar in de namiddag extreem ziek is. Het voedselagentschap raadt baasjes aan snel te handelen als ze symptomen waarnemen. ‘Maar het is belangrijk te weten dat de meeste honden wel genezen’, zegt Hanna Jørgensen van het Noorse Instituut van Dierenartsen (Veterenærinstituttet).

Uit autopsie van de gestorven honden werden twee verdachte types bacteriën gevonden, maar volgens het Veterenærinstituttet is het niet zeker of dat de oorzaak is van de mysterieuze sterftegevallen.

‘De ziekte is ernstig voor honden’, zegt Ole-Herman Tronerud, woordvoerster van het voedselagentschap aan Noorse media. ‘We weten nog niet of het besmettelijk is of het gaat over individuele gevallen.’ Het voedselagentschap raadt hondeneigenaars aan om hun dier aan de leiband te houden en voorlopig contact met andere honden te vermijden.

De mysterieuze ziekte beperkt zich niet tot Noorwegen. Een Zweedse hond werd ondertussen ook al opgenomen, nadat het dier in de Noorse stad Trondheim deelnam aan een show.