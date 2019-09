Elise Mertens stijgt op WTA-ranking naar tweede plaats in het dubbelspel

Elise Mertens gaat na haar knappe prestaties op de US Open zowel in het enkel als het dubbel vooruit op de WTA-ranking. In het enkelspel bereikte de Limburgse voor het eerst de kwartfinales in New York. Daardoor stijgt ze van 26 naar 24. Zondag won ze aan de zijde van Aryna Sabalenka het dubbel. In dat klassement moet Mertens, die voor het toernooi zevende stond, alleen nog de Tsjechische Barbora Strycova voor zich dulden.

De Australische Ashleigh Barty herovert de eerste plaats in het enkelklassement. Ze neemt die positie over van de Japanse Naomi Osaka, die als titelverdedigster in New York in de achtste finales sneuvelde. Osaka staat nu vierde, achter Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova (tweede, +1) en de Oekraïense Elina Svitolina (derde, +2).

De Canadese Bianca Andreescu won zaterdag op Flushing Meadows op haar negentiende haar allereerste grandslamtitel. In het klassement stijgt ze tien plaatsen naar nummer vijf. Serena Williams werd net als vorig jaar verliezend finaliste. De Amerikaanse levert een plaatsje in en is negende.

Alison Van Uytvanck, de tweede Belgische in de top honderd, gaat vijf banken vooruit en staat 63e.