David Goffin stijgt op ATP-ranking, Nadal nadert op nummer één Djokovic

David Goffin wint maandag een plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Na zijn achtste finale op de US Open, hetzelfde resultaat als vorig jaar, stijgt hij naar nummer 14.

Helemaal bovenin behoudt Novak Djokovic de eerste positie maar de Serviër ziet de Spanjaard Rafael Nadal wel een stuk dichterbij komen. Het verschil bedroeg voor de start van de US Open 3.740 punten maar is geslonken tot slechts 640 punten. Nadal won zondag voor de vierde keer in New York terwijl Djokovic als titelverdediger in de achtste finales geblesseerd opgaf.

De Zwitser Roger Federer, die Goffin in de achtste finales een pandoering gaf, behoudt de derde plaats op ruime afstand van zijn twee grote rivalen. De Rus Daniil Medvedev, die Nadal in de finale tot het uiterste dwong, wipt over de Oostenrijker Dominic Thiem naar de vierde plek.

De Italiaan Matteo Berrettini doet iets lager in het klassement een uitstekende zaak. De verrassende halvefinalist wipt van 25 naar 13.

De grootste sprong komt op naam van Grigor Dimitrov. De Bulgaar, ook halvefinalist en boeman van Federer in New York, stijgt liefst 53 posities en belandt op nummer 25.

Aan Belgische zijde is er fors verlies voor Kimmer Coppejans (-28, 166e) en Ruben Bemelmans (-31, 212e). Steve Darcis (+8, 178e) gaat wat vooruit.

ATP-ranking

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 9865 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 9225

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7130

4. (5) Daniil Medvedev (Rus) 5235

5. (4) Dominic Thiem (Oos) 4575

6. (6) Alexander Zverev (Dui) 4095

7. (8) Stefanos Tsitsipas (Gri) 3420

8. (7) Kei Nishikori (Jap) 3375

9. (9) Karen Khachanov (Rus) 2810

10.(10) Roberto Bautista Agut (Spa) 2575

11.(11) Fabio Fognini (Ita) 2475

12.(13) Gaël Monfils (Fra) 2455

13.(25) Matteo Berrettini (Ita) 2245

14.(15) David Goffin (BEL) 2055

15.(12) Borna Coric (Kro) 2025