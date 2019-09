Het jongste bos van Oostenrijk vind je op een eerder onverwachte plek. In 1970 had kunstenaar Max Peintner een visioen, waarin hij ziet hoe we in de toekomst de natuur zullen bewonderen. Zijn collega Klaus Littmann voerde dat visioen uit en plantte een stadion vol bomen. Bekijk het in de video hierboven.