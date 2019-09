In Rusland vonden zondag lokale verkiezingen plaats. Door de grootschalige protesten van de voorbije weken in Moskou werden die ook internationaal met argusogen gevolgd. Net zoals wel vaker in Rusland het geval is, waren er volgens verkiezingswaarnemers ook nu weer honderden meldingen van mogelijke verkiezingsfraude. Op sociale media gaan verschillende amateurbeelden rond van mogelijk gesjoemel.

Ook bij de verkiezingen begin vorig jaar gingen bewakingsbeelden rond die gelinkt werden aan verkiezingsfraude.