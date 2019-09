Agent kritiek na schietpartij in Luik, dader overleden

In Luik is een agent maandagochtend omstreeks 08.20 uur gewond geraakt bij een schietpartij. De agent verkeert in kritieke toestand, aldus de lokale politie.

Volgens La Dernière Heure wilden twee politieagenten een man controleren die aan het slapen was in een voertuig op straat. Die man trok daarop echter onmiddellijk een pistool. Hij zou volgens Belga een schot hebben afgevuurd richting het hoofd van een van de agenten. De lokale politie van Luik bevestigt dat de agent intussen hersendood is verklaard.

De tweede agent schoot daarop de aanvaller neer. Die overleed slechts enkele minuten later aan zijn verwondingen.

De schietpartij vond plaats in de Viséstraat. De straat is momenteel afgesloten voor alle verkeer, de hulpdiensten zijn ter plekke.

