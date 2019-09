Charles Leclerc tijdens GP van Italië verkozen tot 'Driver of The Day'

Ferrari-rijder Charles Leclerc won niet alleen op een indrukwekkende en emotionele wijze de GP van Italië, de Monegask werd ook nog eens door de F1-fans verkozen tot 'Driver of The Day'.

Tijdens een bizarre kwalificatie veroverde Charles Leclerc voor de ogen van. de vele Italiaanse fans de polepositie. Diezelfde Italiaanse fans waren toen al door het dolle heen en werden op zondag nog gekker tijdens de immense strijd die Leclerc achtereenvolgens met Lewis Hamilton en Valtteri Bottas moest voeren.

Ondanks rondenlang druk zetten en hier en daar een aanval slaagde geen van beide Mercedes-rijders erin om Charles Leclerc te passeren. De nog steeds maar 21-jarige Leclerc veroverde zo de harten van vele aanwezige Italiaanse fans en bij uitbreiding ook de F1-fans.

Die F1-fans verkozen de Ferrari-rijder immers tot 'Driver of The Day'. Voor Leclerc was het de derde keer dit seizoen dat hij tot 'Driver of The Day' werd verkozen.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Lando Norris

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Charles Leclerc

GP van Duitsland: Max Verstappen

GP van Hongarije: Max Verstappen

GP van België: Lando Norris

GP van Italië: Charles Leclerc

