Nog enkele droge dagen

Er zijn maandag na het optrekken van het ochtendgrijs eerst opklaringen. Nadien komt er meer bewolking, maar het blijft meestal droog. De maxima schommelen tussen 13 graden in de Ardennen en 18 graden elders. De wind is zwak of soms matig uit zuidwest. Op het einde van de dag wordt de wind zwak veranderlijk, aldus het KMI.

Maandagnacht is het rustig en droog met enkele wolkenvelden en soms brede opklaringen. We verwachten soms wat meer wolken langs de Franse grens. Er staat een zwakke wind uit oost tot zuidoost. De minima liggen tussen 4 en 12 graden.

Dinsdag blijft het droog en is het licht tot gedeeltelijk bewolkt. De maxima schommelen tussen 15 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 21 graden in het westen. De wind is zwak en veranderlijk.

Woensdag begint de dag droog met in het oosten eerst wat zon, in het westen al veel bewolking. Vanuit het westen neemt de bewolking toe, gevolgd door regen vanaf de kust. In het zuidoosten van het land blijft het mogelijk tot de avond droog met nu en dan nog opklaringen. De maxima liggen tussen 17 graden in het westen en lokaal nog 20 graden in de Kempen. De wind wordt matig en aan zee vrij krachtig uit het zuidwesten.