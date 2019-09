Rafael Nadal schrijft vierde eindzege US Open op zijn palmares

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondagavond voor de vierde keer in zijn carrière de US Open gewonnen.

De 33-jarige Spanjaard versloeg in de finale op Flushing Meadows de Rus Daniil Medvedev (ATP 5). Hij behaalde de overwinning na 4 uur en 49 minuten tennis in vijf sets (7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4). Voor Nadal is het zijn negentiende grandslamzege. Daarmee heeft hij er slechts één minder op zijn palmares dan absoluut recordhouder Roger Federer.

Nadal won het toernooi in New York eerder in 2010, 2013 en 2017. Het is voor de Mallorcaan de vierde toernooizege van het jaar na Rome (mei), Roland Garros (juni) en Montréal (augustus). Op de Australian Open verloor hij de finale, op Wimbledon ging hij eruit in de halve finales.

Voor de 23-jarige Medvedev was het zijn eerste grandslamfinale. De Moskoviet kende een uitstekende zomer met toernooiwinst tegen David Goffin in Cincinnati en twee verloren finales in Washington en Montréal tegen Nadal. Eerder won Medvedev ook al de ATP-toernooien in Sydney, Winston-Salem, Tokio en Sofia.