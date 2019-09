Rafael Nadal wint voor vierde keer US Open na bijna vijf uur toptennis in finale: “Hij dwong me tot het uiterste”

Rafael Nadal (ATP 2) heeft zondagavond voor de vierde keer in zijn carrière de US Open gewonnen. De 33-jarige Spanjaard versloeg in de finale op Flushing Meadows de Rus Daniil Medvedev (ATP 5) na 4 uur en 49 minuten tennis in vijf sets (7-5, 6-3, 5-7, 4-6 en 6-4). Het is voor Nadal zijn negentiende grandslamzege. Hij telt er nog eentje minder dan absoluut recordhouder Roger Federer.

De boeiende finale gaf veel lange slagenwisselingen te zien. Nadal leek op weg naar een triomf in drie sets, maar Medvedev bleek over onvermoede kwaliteiten en krachten te beschikken. Met bij vlagen briljant spel dwong hij Nadal tot het uiterste. De Spaanse vechtersbaas knokte in de vijfde set echter ijzersterk terug en benutte uiteindelijk zijn derde matchpoint.

19de grandslam

Met het winnen van de US Open pakte Nadal zijn 19e grandslamtitel en de vierde keer deze titel. Nadal won het toernooi in New York eerder in 2010, 2013 en 2017. Het is voor de Mallorcaan de vierde toernooizege van het jaar na Rome (mei), Roland Garros (juni) en Montréal (augustus). Op de Australian Open verloor hij de finale, op Wimbledon ging hij eruit in de halve finales. Hij kondigde meteen aan dat hij in 2020 terugkeert naar New York om zijn titel te verdedigen.

Voor de 23-jarige Medvedev was het zijn eerste grandslamfinale. De Moskoviet kende een uitstekende zomer met toernooiwinst in Cincinnati (tegen David Goffin) en verloren finales in Washington en Montréal (tegen Nadal). Eerder won hij ook al de ATP-toernooien in Sydney (januari 2018), Winston-Salem (augustus 2018), Tokio (oktober 2018) en Sofia (februari 2019).

“Hij dwong me tot het uiterste”

“Een ongelooflijke finale”, reageerde Nadal. “Vanavond heeft iedereen gezien wat mijn tegenstander in petto heeft. De manier waarop hij partij gegeven heeft, dwong me tot het uiterste. Zonder de energie in dit stadion had ik het niet gered. Ik kan me niet herinneren dat ik zo’n zware finale heb gespeeld.”

Verliezend finalist Daniil Medvedev kreeg een ovationeel applaus van het publiek. Hij noemde Nadal een voorbeeld voor 100 miljoen kinderen die tennis spelen. “Na de twee verloren sets dacht ik dat ik er in drie sets van af zou gaan. Op een of andere manier heb ik de energie gevonden en van het publiek de moed gekregen om terug te vechten. Toen ik de beelden van Nadal’s eerdere finales op het scherm zag, dacht ik nog ‘wat zouden ze laten zien als ik gewonnen had?’”, vroeg een grappende Medvedev zich af.

