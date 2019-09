Tyfoon Faxai gaat aan land nabij Tokio

In Japan is de krachtige tyfoon Faxai maandagochtend lokale tijd aan land gegaan. Faxai geldt als een van de krachtigste tyfoons die de Japanse hoofdstad de voorbije jaren trof.

In Japan is de krachtige tyfoon Faxai maandagochtend lokale tijd aan land gekomen in de prefectuur Chiba, ten zuidoosten van Tokio. Er worden windsnelheden gehaald van 216 kilometer per uur. De bewoners zijn massaal geëvacueerd, de stroom is op verschillende plaatsen uitgevallen, rivieren dreigen buiten hun oevers te treden en het verkeer is verstoord.

Zo’n 390.000 mensen kregen de raad te evacueren. Ondertussen zouden zo'n 300.000 huizen zonder stroom zitten. Een tiental huizen werd beschadigd, melden lokale media. Zo’n honderd hogesnelheidstreinen die Tokio verbinden met steden in het centrum en het westen van Japan zijn afgeschaft, net als alle treinen in Tokio zelf. Ook de veerbootdiensten in de Baai van Tokio werden stilgelegd. De luchtvaartmaatschappijen schrapten 171 vluchten en sommige snelwegen langs de kust ten westen van de hoofdstad zijn afgesloten.

Ongewoon dicht bij Tokio

Het Japanse Meteorologisch Agentschap waarschuwde voor ‘windstoten, sterke golven, aardverschuivingen en overstromingen’. Voorlopig zijn er geen meldingen van gewonden of ernstige schade.

Japan krijgt op het einde van de zomer en tijdens de herfst vaker te maken met tyfoons en tropische stormen. Jaarlijks gaan er zo'n vier à vijf tyfoons aan land. Tegelijk is het ongewoon dat dat zo dicht bij Tokio gebeurt. Volgens de Japanse nationale televisiezender NHK is Faxai de sterkste storm die de omgeving van Tokio de afgelopen jaren trof.

Tyfoon Lingling

De voorbije dagen werden ook Zuid-Korea, Noord-Korea en China door een tyfoon getroffen. Tyfoon Lingling veroorzaakte massale stroomonderbrekingen en ging onder meer in Noord-Korea gepaard met stevige overstromingen, die de landbouwgrond onder water zetten. Een opdoffer voor een land dat begin dit jaar bij de Verenigde Naties nog de alarmbel luidde over een voedseltekort van 1,4 miljoen ton.