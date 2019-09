Elise Mertens wordt nummer 2 in dubbel

Met haar overwinning in het dubbelspel op de US Open klimt Elise Mertens naar de tweede plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel. ‘Doel is om nummer 1 te worden.’

Elise Mertens kreeg zondag in New York één van de mooist denkbare beloningen voor haar uitstekende seizoen. De 23-jarige Limburgse won, aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, het dubbelspel op de US Open.

‘Ik speel graag dubbel, ook al is het niet gemakkelijk om dat te combineren met het enkelspel’, verklaarde ze na haar overwinning. ‘Ik denk ook dat het een manier is om vooruitgang te boeken in het enkelspel, door het belang van de opslag, de reflexen aan het net en zelfs de returns. Meer en meer grote namen uit het enkelspel, spelen ook in het dubbel. En natuurlijk, als het gaat om een Grand Slam, willen we wedstrijden winnen. We willen de titel en we zetten ons 100 procent in.’

Met deze titel klimt Mertens naar de tweede plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel. ‘Het is een doel om nummer 1 te worden’, liet de Limburgse weten, ‘maar ik ga mijn programma er niet voor aanpassen. We zullen zien in welke toernooien we de komende weken samen zullen spelen.’