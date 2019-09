Denemarken laat punten liggen in Georgië, Hagi belangrijk voor Roemenië

Zwitserland en Denemarken, op papier de sterkste teams groep D, kwamen zondag in actie in de EK-kwalificaties. De Zwitsers wonnen in Sion met 4-0 van kneusje Gibraltar. Denemarken bleef in Tblissi op een 0-0 gelijkspel steken bij Georgië. Ierland, dat vrij is deze speeldag, blijft zo op kop in de poule, met elf punten na vijf matchen. Denemarken (9 ptn) en Zwitserland (8 ptn na 4 duels) volgen op de voet. Georgië (4) en Gibraltar (0) bengelen achteraan.

De Zwitsers drukten vooral voor rust door tegen Gibraltar. Treffers van Zakaria (37.), Mehmedi (43.) en Rodriguez (45.+4) brachten de thuisploeg voor rust al op een driedubbele voorsprong. In het slot legde invaller Gavranovic (87.) de 4-0 eindstand vast.

Georgië en Denemarken scoorden in Tblissi - ondanks diverse mogelijkheden - geen enkele keer. Het bleef 0-0. Bij Georgië speelden Giorgi Kvilitaia (Gent) en Tornike Okriashvili (ex-Genk) mee. Bij Denemarken stond oude bekende Henrik Dalsgaard (ex-Zulte Waregem) aan de aftrap.

Hagi belangrijk voor Roemenië

In groep F volstond een doelpunt van Puscas meteen na de pauze voor een 1-0 zege van Roemenië tegen Malta. De assist voor het doelpunt kwam van Ianis Hagi (Genk). Ook Alexandru Chipciu (Anderlecht) en Razvan Marin (ex-Standard) startten bij de thuisploeg. Nicolae Stanciu (ex-Anderlecht) en Gheorghe Grozav (ex-Standard) vielen in. Roemenië is in de tussenstand derde, met tien punten. Leider Spanje heeft vijf punten meer en treft later op de avond nog de Faroër Eilanden. Verder is er ook nog Zweden-Noorwegen.

Ontslag Prosinecki

Armenië en Bosnië hadden in de namiddag in Jerevan al de eerste EK-kwalificatiewedstrijd van de dag afgewerkt. De thuisploeg hield verrassend de punten thuis, na onder meer twee treffers van Roma-aanwinst Henrikh Mkhitaryan. Zijn ploegmakker in clubverband, Edin Dzeko, scoorde voor de bezoekers ook een keer, maar kon een 4-2 nederlaag niet vermijden. Bij Bosnië nam bondscoach Robert Prosinecki na afloop zijn ontslag. Hij gaf in zijn laatste wedstrijd een basisplaats aan Gojko Cimirot (Standard). Armenië (9 ptn) springt in de stand over Bosnië (7 ptn) naar de derde plaats. Later op de avond komen Griekenland en Liechtenstein, in Athene, en Finland en Italië, in Tampere, nog in actie in groep J.

