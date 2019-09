Passioneel drama in Oekene: vrouw met geweld om het leven gebracht door echtgenoot

In het West-Vlaamse Oekene, deelgemeente van Roeselare, is een 37-jarige vrouw met geweld om het leven gebracht door haar man (45). Daarna probeerde die zelf uit het leven te stappen. Er waren al eerder problemen gemeld bij de twee, die samen een zoontje hebben.

De feiten speelden zich af in een rustige woonwijk in Oekene. De man heeft daar, wellicht in de nacht van zaterdag op zondag, zijn vrouw om het leven gebracht. Dat gebeurde in een slaapkamer op de bovenverdieping van een koppelwoning langs de Ketsersstraat. Daarna probeerde hij ook zichzelf van het leven te beroven, maar dat mislukte. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn toestand is niks bekend.

‘Wat de aanleiding is voor het familiedrama moet nog blijken’, zegt procureur Tom Janssens van het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk. ‘De man zal maandag ondervraagd worden, allicht weten we dan meer.’ Politie en parket zijn ter plaatse afgestapt, net als het technisch labo van de federale gerechtelijke politie. In de buurt wordt geschokt gereageerd op het drama

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.