Leroy: ‘Vertrek was niet reden voor aandelenverkoop’

Dominique Leroy, de ontslagnemende ceo van Proximus, betreurt ‘de perceptie die is ontstaan’ over de verkoop van haar Proximus-aandelen. Ze deed die een maand voor haar vertrek bij het telecombedrijf.

Dat zegt Leroy in een mededeling aan persbureau Belga. Vrijdag was gebleken dat de Proximus-ceo een maand voor haar vertrek bij het beursgenoteerde overheidsbedrijf nog een pakket aandelen ter waarde van ruim 285.000 euro te gelde had gemaakt. Beurswaakhond FSMA onderzoekt of het om verboden handel met voorkennis gaat.

‘Ik wilde al eerder verkopen’

In een boodschap aan Belga geeft Leroy nu toelichting bij die verkoop en zegt ze dat haar vertrek daar los van staat. ‘Een ceo van een beursgenoteerd bedrijf heeft slechts enkele periodes in een jaar waarin hij zijn aandelen kan verhandelen’, verdedigt ze zich. Sinds 22 november 2018 zat ze in een ‘gesloten periode’. ‘Ik wilde al meerdere maanden mijn aandelen verkopen, maar dat mocht niet.’

1 augustus was volgens Leroy de eerste dag waarop opnieuw verrichtingen toegelaten waren. ‘Ik heb daarom eind juli instructies gegeven aan mijn bank om op die dag aandelen te verkopen, wat gebeurd is met melding aan de toezichthouder, zoals het hoort.’

Op dat moment had Leroy naar eigen zeggen nog niet besloten om Proximus te verlaten. ‘Ik was in gesprek over de hernieuwing van mijn contract en ik had enkele gesprekken met verschillende externe partijen, waaronder KPN’ - het Nederlandse telecombedrijf waarheen ze op 1 augustus zal verhuizen.

Perceptie

Leroy begrijpt dat de timing van de verkoop ‘achteraf bekeken’ de perceptie kan wekken dat ze die deed omwille van haar vertrek. ‘Dit is zeker niet de reden van mijn aandelenverkoop, maar dit kan - doordat de communicatie van mijn vertrek al begin september moest gebeuren - zo begrepen worden. Ik betreur dat’, besluit ze.