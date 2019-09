Trentin onttroont Groenewegen na sprintzege in Ronde van Groot-Brittannië

De Italiaan Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) heeft zondag een dubbelslag geslagen in de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië (UCI 2.BC). Hij sprintte voor de neus van Jasper De Buyst naar ritwinst en neemt zo de leiderstrui over van de Nederlander Dylan Groenewegen.

Het wedstrijdverloop van de etappe van 165 kilometer met start en finish in Kelso had veel weg van de openingsrit: een vroege vlucht met daarbij de Litouwer Gediminas Bagdonas, en de controle in het peloton van Jumbo-Visma in dienst van Groenewegen. De andere vluchters luisterden naar de namen Sam Jenner en Pete Williams.

Eerst Mathieu van der Poel en Frederik Frison, en later Pavel Sivakov lieten zich zien met prikken in de heuvelachtige finale, die de sportieve dood betekende voor de kopgroep én van leider Groenewegen, die moest afhaken. In het peloton knapte Mitchelton-Scott in dienst van Trentin daarom bijzonder veel werk op. Toch slaagde de Brit Alex Dowsett er ei zo na nog in de sprint te ontlopen.

Trentin maakte uiteindelijk het werk van de ploegmaats af met ritwinst voor De Buyst en Mike Teunissen, een ploeg- en landgenoot van Groenewegen. Met Tom Van Asbroeck (negende) finishte er nog een Belg in de top tien. De Italiaan Davide Cimolai werd vierde, en is nu het nummer 2 in de tussenstand met een achterstand van elf seconden. De Buyst is derde op dezelfde kloof.

De Ronde van Groot-Brittannië, dit jaar een interessante voorbereidingskoers voor het wereldkampioenschap in Yorkshire, eindigt zaterdag.