Taliban: ‘Verenigde Staten zullen meer dan wie ook lijden’

De beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om de vredesgesprekken met de taliban in Afghanistan stop te zetten, zet de relatie tussen de twee op scherp.

In een verklaring zeggen de taliban dat ze slechts tevreden zullen zijn met ‘een einde aan de bezetting’ en dat ze hun ‘jihad voortzetten om dit grote doel te bereiken’. De Amerikaanse beslissing om de vredesgesprekken te stoppen, schaadt volgens hen de geloofwaardigheid van Washington. Ze vinden dat de Verenigde Staten hiermee ‘tonen dat ze niet geëngageerd zijn voor vrede’. ‘Ze zullen nu meer dan wie ook lijden’, klinkt het dreigend.

De Amerikaanse president Donald Trump had zaterdag een einde gemaakt aan de gesprekken, na een aanslag in Kaboel waarbij een Amerikaanse en een Roemeense soldaat en tien anderen om het leven kwamen. Met die aanslag wilden de taliban hun positie in de gesprekken versterken. Maar Trump vindt dat een vreemde strategie: ‘Wie doodt zoveel mensen om hun onderhandelingspositie te versterken?’, schreef hij op Twitter.

‘Vredesakkoord afgerond’

Volgens de taliban was een vredesakkoord zo goed als afgerond en waren de beide partijen zelfs al een aankondiging aan het voorbereiden - tot vanmorgen, dus. De VS en vertegenwoordigers van de taliban vergaderden sinds de zomer van vorig jaar in de hoop een vreedzame oplossing te vinden voor het Afghaanse conflict.

Wat nu zal gebeuren met het vredesakkoord dat op tafel lag is erg onduidelijk. Daarin staat onder meer dat 5.000 Amerikaanse troepen teruggetrokken zouden worden, in ruil voor de garantie dat vanuit Afghanistan geen aanvallen zouden plaatsvinden op de VS en haar bondgenoten.