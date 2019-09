Charles Leclerc bezorgt Ferrari-fans een delirium met zege in zinderende Grote Prijs van Italië

Charles Leclerc heeft één week nadat hij in Spa-Francorchamps zijn eerste overwinning pakte meteen nummer twee op zijn palmares bijgeschreven. En wat voor één: de 21-jarige Monegask won de Grote Prijs van Italië voor het oog van duizenden tifosi, die compleet gek werden. Een delirium voor hen en voor het team van Ferrari, dat voor het eerst sinds 2010 zijn thuisrace won. Valtteri Bottas en Lewis Hamilton werden tweede en derde.

Het was al van Fernando Alonso in 2010 geleden dat Ferrari nog eens kon zegevieren in ‘hun’ Monza. Na de eerste zege van het jaar in Spa-Francorchamps vorige week waren de verwachtingen van de duizenden aanwezige tifosi hooggespannen. Zeker toen Charles Leclerc, die in Spa voor het eerst een Formule 1-race won, op zaterdag de pole position pakte. Met Ferrari-teamgenoot Sebastian Vettel pas op plek vier en de beide Mercedes tussen hen in, beloofde het alvast een nieuw spektakelstuk te worden.

Foto: Photo News

Leclerc kwam aanvankelijk niet zo goed weg, maar door de uitstekende topsnelheid van de Ferrari slaagde hij erin om de eerste bocht als eerste aan te snijden. De beide Mercedes’ van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas volgden in het spoor van de jonge Monegask. Achter hen zat echter niet Vettel, maar een Renault: Nico Hülkenberg had vanaf plek zes zowel teamgenoot Daniel Ricciardo als Vettel verschalkt. De viervoudige wereldkampioen veroverde die vierde plek achter al snel terug van landgenoot Hülkenberg.

Problemen voor beide Red Bulls, Vettel spint

Voor Red Bull werd de race in de eerste rondes al een stuk moeilijker. Alexander Albon was verwikkeld in een fraai gevecht met de McLaren van Carlos Sainz Jr. voor plek zeven, maar de Britse Thai werd van de baan geduwd door Sainz en verloor daarmee kostbare plaatsen. Voor Max Verstappen was het na een paar honderd meter al verkeerd gegaan. Door een motorwissel moest de Nederlander als negentiende en voorlaatste starten, en tot overmaat van ramp beschadigde hij in de eerste bocht zijn voorvleugel. Verstappen mocht meteen een pitstop maken en viel zo ver terug. Hij kreeg achterin echter snel gezelschap, en dat van niemand minder dan Sebastian Vettel.

Foto: Photo News

In de zesde ronde maakte Vettel een fout bij het ingaan van de Variante Ascari, waarna hij spinde. De Duitser kwam vervolgens gevaarlijk weer de baan op en raakte daarbij Lance Stroll (Racing Point), waarbij hij zijn voorvleugel beschadigde. Stroll spinde door de botsing ook en kwam nadien zelf gevaarlijk de baan op, waardoor Pierre Gasly (Toro Rosso) in de grindbak belandde. Vettel zocht meteen de pits op voor een nieuwe neus. Zowel Vettel als Stroll kregen later een straf voor de incidenten: Vettel een stop and go-penalty van 10 seconden, Stroll een doorrijstraf. De races van beide heren waren gehypothekeerd.

Intussen was het voorin wachten op de eerste pitstops. Wie zou als eerste met de ogen knipperen? Dat was Lewis Hamilton. De wereldkampioen kwam in ronde 19 een nieuw setje mediumbanden halen. Charles Leclerc kwam een ronde later zelf binnen voor hare banden. Een opmerkelijke keuze: de harde banden gaan immers langer mee dan de mediums, maar zijn ook trager. Leclerc kwam terug voor Hamilton de baan op, maar Hamilton zat op de motorkap van de Ferrari. En daar zou hij nog lange tijd blijven.

Foto: REUTERS

Leclerc en Hamilton moesten na hun vroege pitstops de twee Renaults inhalen: zij waren nog geen nieuwe banden komen halen. Het kwam tot een clash vlak nadat de twee Nico Hülkenberg voorbijgingen. Hamilton probeerde zich naast Leclerc te plaatsen in de Variante della Roggia, maar de Monegask liet nauwelijks ruimte. Hamilton moest hard op de remmen gaan en miste de bocht. Leclerc kreeg een waarschuwing: een straf bleef uit. En dus ging het duel verder.

Enkele ronden later kwamen Leclerc en Hamilton weer op plekken één en twee nadat ze de Renault van Ricciardo ingehaald hadden en Valtteri Bottas zijn pitstop had gemaakt. Intussen vielen ook de eerste twee uitvallers te noteren. Carlos Sainz Jr. reed op een fraaie zesde plek rond toen zijn mechaniekers het rechtervoorwiel niet goed bevestigden tijdens zijn pitstop. Sainz kwam zo met een loszittend wiel weer het circuit op en moest stoppen. Zijn zesde plek werd overgenomen door Daniil Kvyat (Toro Rosso), maar die moest kort nadien zelf parkeren met mechanische problemen.

Fantastische strijd

Intussen ging het fascinerende duel om de leiding verder. Hamilton was duidelijk sneller dan Leclerc, maar door een gebrek aan topsnelheid kon de Brit geen echte aanvalspoging wagen. Hij bleef echter als een schaduw achter de Ferrari hangen. Leclerc leek alles onder controle te hebben, tot hij met nog 17 ronden te gaan een fout maakte in de eerste bocht. De 21-jarige Monegask verremde zich en ging rechtdoor in de eerste bocht. Hamilton leek in de volgende bocht eindelijk dicht genoeg te zitten om aan te vallen, maar Leclerc hield stand.

Foto: REUTERS

Intussen was er met Bottas nog een derde kanshebber voor winst op het toneel verschenen. De Fin reed op versere banden dan zowel Leclerc als Hamilton en sloop stilletjes dichterbij. Toen Hamilton op 11 ronden van het einde zich ook verremde in de eerste bocht en rechtdoor ging, kreeg de Fin de tweede plek cadeau. De achtervolging op leider Leclerc kon ingezet worden.

Het duurde lang voor Bottas volledige aansluiting vond, maar in ronde 50 van de 53 zat de Fin eindelijk op minder dan een seconde van Leclerc en mocht hij dus DRS gebruiken. Maar Bottas ging meteen daarna zelf in de fout: ook hij verremde zich in de eerste bocht. Leclerc pakte zo weer wat meer voorsprong. Bij het ingaan van de slotronde zat Bottas echter wéér vlak achter de Ferrari. Een inhaalpoging zat er echter niet meer in, waardoor Leclerc zijn tweede race in evenveel weken won. De Italiaanse fans werden gek.