Als Johnson nieuwe wet naast zich neerlegt, ‘moet hij ontslag nemen, of anders naar de cel’

Brits premier Boris Johnson is niet van plan om een nieuwe wet na te leven, die hem opdraagt aan de Europese Unie uitstel voor de Brexit te vragen. Maar dat zou hem zuur kunnen opbreken.

De Britse regering, onder leiding van premier Boris Johnson, moet in Brussel om verder uitstel vragen voor de uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Dat stelt een wet die vrijdag door het Britse parlement werd goedgekeurd.

Maar Johnson liet in de nasleep daarvan al meteen verstaan dat hij niet van plan is om die wet na te leven. ‘Ik sterf nog liever in een greppel’, zei hij donderdag, nog voor de goedkeuring ervan in het Hogerhuis. Johnson blijft vastberaden om op 31 oktober de Europese Unie te verlaten - met of zonder een deal. Volgens de krant The Daily Telegraph voelt hij zich dan ook ‘alleen in theorie’ gebonden - en zal hij er niet voor terugdeinzen de wet te negeren.

‘Naar de gevangenis’

Dat zou hem duur te staan kunnen komen, blijkt uit juridisch advies dat oppositiepartij Labour liet opmaken en waar The Guardian over schrijft. Het advies is afkomstig van vooraanstaande leden van de Queen’s Counsel: een groep van door de Britse koningin Elisabeth II aangestelde advocaten. Zij stellen dat Boris Johnson, als hij inderdaad de wet aan zijn laars lapt, veroordeeld kan worden door een rechtbank.

Voormalig procureur generaal Dominic Grieve zegt op zijn beurt dat Johnson gebonden is aan de wet ‘zoals elke andere burger’. ‘En als hij probeert die te negeren, dan zal de regering voor het gerecht worden gebracht’. Weigert Johnson dan nog om de nieuwe wet na te leven - ‘dan kan hij naar de gevangenis gestuurd worden.’

Verschillende parlementsleden, waaronder ook voormalige leden van de Conservatieve Partij, lieten al verstaan dat ze bereid zijn om naar de rechtbank te trekken.

Regering blijft leden verliezen

Morgen, maandag, wil Johnson het Lagerhuis laten stemmen over nieuwe verkiezingen op 15 oktober. Hij hoopt op die manier een meerderheid in het parlement te verzekeren om de bewuste wet nog, net op tijd, te kunnen laten veranderen. Lukt dat niet, en lijkt uitstel vragen onvermijdelijk, dan zou dat evenwel niet betekenen dat Johnson opstapt als premier. Ook in The Daily Telegraph liet hij verstaan dat hij in het ambt wil blijven om de Brexit te voltooien en ‘om Labour-leider Jeremy Corbyn te verslaan’.

Intussen blijft zijn regering van leden verliezen. Nadat eerder onder meer zijn eigen broer, Jo Johnson, opstapte als minister, nam zaterdagavond ook minister van Werk Amber Rudd ontslag. Zij was een zwaargewicht binnen de regering-Johnson. Rudd stapt ook uit de conservatieve fractie. ‘Ik kan niet toekijken terwijl goede, loyale, gematigde conservatieven weggestuurd worden’, duidde ze haar beslissing. Ze doelde daarmee op de 21 ‘rebellerende’ Tories die Johnson uit de partij zette.

‘Niet herbeginnen’

De druk op de Britse premier om aan de Europese Unie om uitstel op de Brexit te vragen, neemt daarmee dag na dag toe. Maar of de Europese Unie op zo’n eventuele vraag om uitstel zou ingaan, is dan weer een andere vraag. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian sloot dat ‘in de huidige stand van zaken’ alvast uit. Dat liet hij zondagochtend verstaan, in een politiek praatprogramma. ‘De Britten zeggen dat ze andere oplossingen willen, alternatieve regelingen om het vertrek te verzekeren. (...) Wij hebben die niet gezien, dus het is neen. We gaan niet elke drie maanden herbeginnen.’