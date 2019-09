Renners schrikken zich te pletter in Antwerp Port Epic wanneer schapen op het parcours lopen, Aimé De Gendt pakt de zege

Het was even schrikken in de Antwerp Port Epic. De wedstrijd telt liefst 37 kilometer aan onverharde wegen en daar liep het zondag bijna mis. Tussen alle stofwolken door doken plots twee loslopende schapen op die zich tussen de renners mengden. Gelukkig gebeurden er geen ongelukken. Aimé De Gendt toonde zich uiteindelijk de sterkste in de Antwerpse haven, voor Tim Merlier en Timothy Dupont.

Aimé De Gendt rondde het ploegenspel van Wanty-Groupe Gobert perfect af met een late uitval. Na 187 km, waarvan ook 31 km over kasseien, reed hij als eerste over de meet. Belgisch kampioen Tim Merlier (Corendon-Circus) werd enkele seconden later tweede, Timothy Dupont (Wanty-Groupe Gobert) derde. Voor de 25-jarige De Gendt was het zijn eerste profzege.

De Antwerp Port Epic - met start en aankomst op Schengenplein in Antwerpen, in de schaduw van het Havenhuis - was aan zijn tweede editie toe. Guillaume Van Keirsbulck was vorig jaar de eerste die deze wedstrijd op zijn naam kon zetten.