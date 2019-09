Zeventigers omgebracht in Thimougies, ook zoon dood aangetroffen

Een echtpaar werd omgebracht in het Henegouwse Thimougies (Doornik), maar ook de zoon van de vrouw werd dood aangetroffen. Het lichaam werd donderdag uit de Schelde in Oudenaarde gehaald.

Het onderzoek naar het overlijden van de zoon loopt nog, zegt het Oost-Vlaamse parket, maar voorlopig zijn er geen aanwijzingen van kwaad opzet.

Het paar werd vrijdagnamiddag gevonden in hun huis in het dorp Thimougies. Henry Vanlerberghe en Lena Vangheluwe hadden tot hun pensioen een groentewinkel uitgebaat in het Oost-Vlaamse Kluisbergen. Het parket van Doornik-Bergen, een onderzoeksrechter en het laboratorium van de federale gerechtelijke politie van Doornik gingen vrijdag ter plaatse. Het paar werd vermoedelijk door messteken om het leven gebracht, maar de omstandigheden zijn nog niet duidelijk.

Het lichaam van de zoon werd donderdag door de brandweer uit de Schelde gehaald in Oudenaarde. Het lijk werd door een visser gevonden aan een afvoer van een waterzuiveringsstation ter hoogte van de Leebeekstraat. Het gaat om een zoon uit het eerste huwelijk van de vrouw. De Oudenaardse afdeling van het Oost-Vlaamse parket kan alleen bevestigen dat er een onderzoek loopt naar zijn dood, maar zegt dat er voorlopig geen aanwijzingen zijn van kwaad opzet. Over een mogelijke link met de overlijdens in Doornik, spreekt het Oost-Vlaamse parket zich niet uit.

Er zal een autopsie uitgevoerd worden op het lichaam van de zoon. Het onderzoek zal moeten uitwijzen of hij iets te maken had met de dood van het paar. Het lichaam van de zoon werd ontdekt voor de lichamen in Doornik, maar mogelijk was het echtpaar al eerder omgebracht.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.