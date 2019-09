Zelfmoordlijn kan niet elke oproep beantwoorden

Heel wat oproepen van mensen met zelfmoordgedachten worden doorgeschakeld naar de diensten van Tele-Onthaal, omdat bij de Zelfmoordlijn geen vrijwilliger beschikbaar is. Dat schrijft De Zondag.

Vlaanderen heeft het hoogste zelfmoordcijfer van West-Europa. Elke dag overlijden hier drie mensen door zelfdoding, meer dan 25 Vlamingen ondernemen een poging. Zij kunnen op dat kritieke moment terecht bij de Zelfmoordlijn, op zoek naar ondersteuning bij hun suïcidale gedachten. Maar ondanks een recente wervingscampagne, heeft die Zelfmoordlijn niet genoeg vrijwilligers in dienst om elke overgaande telefoon te beantwoorden.

‘Vijf jaar geleden is ons aantal vrijwilligers verdubbeld tot 161. Toch hebben we meer mensen nodig’, zegt Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, vandaag in De Zondag. ‘Vooral tussen 18 en 2 uur ’s nachts wordt er veel gebeld. En dat het hele jaar door. We zoeken niet alleen extra vrijwilligers, we hebben ook extra financiële middelen nodig om die vrijwilligers professioneel te omkaderen en op te leiden’, zegt Pauwels.

‘Heel wat levens gered’

De Zelfmoordlijn beantwoordde vorig jaar meer dan 15.000 oproepen: dat zijn gemiddeld 39 Vlamingen per dag die met zelfmoordgedachten kampen.

Een vrijwilliger getuigt in De Zondag over zijn ervaringen: ‘Zelfmoord is anno 2019 nog altijd een taboe. Wie met zulke gedachten zit, kan daar vaak niet bij familie of vrienden mee terecht. Wij zijn er om een luisterend oor te bieden. In de meeste gevallen willen die mensen geen zelfmoord plegen, ze willen vooral weg uit een voor hen radeloze situatie. Door te praten, slagen we er meestal in om de persoon weer wat hoop te geven. Ik durf te zeggen dat ik de voorbije vijf jaar al heel wat levens heb gered.’

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij deZelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.