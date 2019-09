Na het bizarre slot van de kwalificaties voor de GP van Italië ging Ted Kravitz van Sky Sports langs bij Mercedes-motorsportbaas Toto Wolff en die nam geen blad voor de mond.

Het einde van de kwalificatie in Monza leek meer op ‘Comedy Capers’ dan op een strijd om de polepositie voor de Italiaanse GP. Het was duidelijk dat niemand als eerste de baan op wou omdat de slipstream van levensbelang is op het snelle Italiaanse circuit.

Uiteindelijk was het dan Nico Hulkenberg die willens nillens het peloton van wagens aanvoerde maar de Duitser sneed opzettelijk de eerste chicane af om de zwarte piet door te schuiven. Het was een ongezien schouwspel dat F1-onwaardig was volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff in een gesprek met Ted Kravitz van ‘Sky Sports.’

“Jij zit al vijfendertig jaar in de F1. Heb jij zo al iets gezien?” antwoordt Wolff op de vraag of alle engineers en teams zich vandaag wat belachelijk gemaakt hebben, waarop Kravitz “Neen” antwoordt.

“Ik ook niet,” gaat Wolff verder. “Dit was zelfs juniorklasse-onwaardig. Het probleem is dat iedereen een slipstream probeerde te bemachtigen en het is een zenuwslopend spelletje wie als eerste zal buitenkomen.”

“Sommigen die dan als eerste buitenkwamen hebben de snelheid er dan dusdanig uitgehaald door onder andere een chicane af te snijden, dat is gewoon juniorklasse. Ze zagen er allemaal uit als idioten.”

“Op een bepaald moment reed iedereen vooraan en bij het buitenrijden was het Hulkenberg die vooraan reed en de chicane afsneed en toen begonnen de anderen trager te rijden. Weet je, eens je buiten bent ben je buiten, dit was F1-onwaardig.”

Al bij al viel het voor Mercedes wel mee want de ‘Silberpfeile’ zijn terug te vinden op de tweede en derde plaats op de startgrid.

“We wilden vooral de schade beperken dit weekend en als we de race beëindigen op de positie waar we ons nu bevinden ben ik daar tevreden mee. Maar we mikken op meer want we hebben een goede auto maar we moeten met de voeten op de grond blijven en punten scoren,” besluit Wolff.

