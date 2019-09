Gevaarlijke orkaan Dorian komt aan land in Canada

Nadat hij de Bahama’s verwoestte en langs de Atlantische kust van de Verenigde Staten passeerde, is Dorian gedegradeerd tot een ‘zeer intense post-tropische cycloon’. Dat stelt het Canadian Hurricane Centre, dat erop wijst dat het weerfenomeen nog gevaarlijk is omdat het stevige windstoten veroorzaakt.

Tot nu toe zijn er windsnelheden tot 140 kilometer per uur gemeten. Volgens de autoriteiten zaten meer dan 300.000 huizen onder stroom in Nova Scotia.

‘De veiligheid van de Canadezen is onze absolute prioriteit en we zijn klaar om Atlantisch Canada te helpen’, liet de Canadese premier Justin Trudeau weten op Twitter.

Just received a briefing with @HarjitSajjan, @RalphGoodale and @CDS_Canada_CEMD about the latest information on Hurricane Dorian. The safety of Canadians is our number one priority and we’re ready to help Atlantic Canada through this storm.