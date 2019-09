Serena Williams: ‘Twintig jaar meedraaien in deze sport is niet gemakkelijk’

De Canadese Bianca Andreescu (WTA 15) klopte zaterdag de Amerikaanse Serena Williams op de US Open op haar eerste Grand Slam. Williams reageerde ontgoocheld, maar feliciteerde Andreescu.

De 19-jarige Canadese klopte in de finale op het New Yorkse hardcourt de Amerikaanse Serena Williams (WTA 8) in twee sets (6-3 en 7-5). ‘Ik kan niet beschrijven wat ik voel’, reageerde Andreescu. ‘Ik ben echt zo dankbaar, ik heb heel hard gewerkt om dit te bereiken’, vervolgde de Canadese. ‘Het is geweldig en ongelooflijk. Ik probeerde de finale voor te bereiden alsof het een andere partij was, maar het was niet simpel. Ik moest het opnemen tegen Serena, een legende in deze sport.’

De aanwezige fans wilden duidelijk dat Serena zou winnen, en dat was niet gemakkelijk voor Andreescu. ‘Ik heb alles kunnen blokkeren, en ik ben blij dat dat goed gelukt is.’

De 37-jarige Williams is met zes US Open-zeges recordhoudster. Met een zege zaterdag, de 24e in totaal, kon ze het record van de Australische Margaret Smith-Court evenaren, maar dat lukte dus weer niet. ‘Bianca speelde steengoed, ze legde een geweldig tennis op de mat’, vertelde de Amerikaanse. ‘Ik probeerde in de match te blijven, met hulp van de supporters. Dat wierp even zijn vruchten af. Maar ik gun het Bianca en ben blij voor haar. Jullie fans waren ook geweldig hier, bedankt.’

‘Ik ben vereerd dat ik hier ben, en trotst dat ik op dit niveau nog kan spelen’, zegt ze. ‘Het is niet gemakkelijk om 20 jaar mee te draaien in deze sport.’