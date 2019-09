Trump stopt vredesgesprekken met taliban

De Amerikaanse president Donald Trump maakt een einde aan de vredesgesprekken met de taliban. Dat heeft hij zaterdagavond aangekondigd op Twitter.

De president annuleert ook een geheime vergadering die zondag zou plaatsvinden. Die ontmoeting tussen de Amerikaanse onderhandelaars en de talibanleiders en, afzonderlijk, de president van Afghanistan, zou zondag plaatsvinden in Camp David, een buitenverblijf van de president. Dat verklaart Trump.

‘Ze zouden vanavond (zaterdagavond, red.) aankomen in de Verenigde Staten. Jammer genoeg hebben ze deelgenomen aan een aanslag in Kaboel, waarbij een van onze goede soldaten omkwam, net als elf andere mensen’, schrijft hij op Twitter. ‘Ik heb onmiddellijk de ontmoeting geannuleerd en een einde gemaakt aan de vredesonderhandelingen. Wie zou zo veel mensen doden om hun onderhandelingspositie te versterken?’

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

‘Als ze niet kunnen instemmen met een staakt-het-vuren tijdens deze zeer belangrijke vredesbesprekingen, en zelfs 12 onschuldige mensen doden, dan hebben ze waarschijnlijk niet de macht om over een belangrijke overeenkomst te onderhandelen. Hoeveel decennia willen ze nog vechten?’, vraagt Trump zich nog af.

....an attack in Kabul that killed one of our great great soldiers, and 11 other people. I immediately cancelled the meeting and called off peace negotiations. What kind of people would kill so many in order to seemingly strengthen their bargaining position? They didn’t, they.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019