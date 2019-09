Dodelijke nacht op de weg: motorrijder overleen in Merksem, zes gewonden in Bocholt

In het Antwerpse district Merksem is zaterdagavond een motorrijder om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat zegt de lokale politie van Antwerpen. Bij een ander zwaar verkeersongeval vielen zaterdagavond in totaal zes gewonden op de Lozerweg in Lozen bij Bocholt.

De 20-jarige motorrijder reed omstreeks 20.30 uur op de Bredabaan en verloor om een nog onbekende oorzaak de controle over het stuur. De motorrijder crashte nabij het Fort van Merksem tegen een paal langs de kant van de weg.vHet slachtoffer werd nog ter plaatse gereanimeerd en vervolgens in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar daar is hij later op de avond bezweken aan zijn verwondingen.

Ongeval in Bocholt

Rond 22 uur kwamen drie voertuigen met elkaar in aanrijding in Bocholt. Twee van de zes slachtoffers zijn er ernstig aan toe. De brandweer van de hulpverleningszone Noord-Limburg werd ter plaatse geroepen.

Omwille van de ernstige aanrijding werd de Lozerweg, de verbindingsweg tussen Bocholt en het Nederlands-Limburgse Weert, afgesloten voor het verkeer. Een van de personenwagens belandde tegen een boom.

De politie van de zone CARMA deed de vaststellingen. Het parket van Limburg besliste een verkeersdeskundige ter plaatse te sturen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.