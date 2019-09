Zware klap voor Boris Johnson: minister van Werk stapt op

De Britse minister van Werk Amber Rudd neemt ontslag. Dat heeft ze zaterdagavond zelf meegedeeld op Twitter. Ze stapt ook op uit de conservatieve fractie. Het ontslag van de gematigde conservatieve politica is een zware klap voor premier Boris Johnson.

De 55-jarige Rudd is parlementslid sinds 2010, na een carrière in de journalistiek. Ze maakte samen met de voormalige Britse premier Theresa May carrière in de politiek en werd minister van Binnenlandse Zaken en later van Werk. Ze heeft de reputatie eurofiel te zijn.

‘Ik kan niet klaarstaan als goede, loyale, gematigde conservatieven weggestuurd worden’, aldus Rudd. Johnson heeft dinsdag 21 ‘rebellerende’ Tories uit de partij gezet.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.



I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.



I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.



I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES — Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019

Bij het Brexit-referendum steunde Rudd de remain-campagne. En hoewel ze initieel tegen een ‘no deal’-Brexit was, stapte ze toch in de regering van Johnson. Ze stelt dat die ‘no deal’ op de tafel moest liggen om tot een ander akkoord met de Europese Unie te kunnen komen, schrijft ze in haar brief gericht aan de premier. ‘Ik geloof niet langer dat het belangrijkste doel van de regering is om uit de EU te stappen met een akkoord’, klinkt het.

Johnson heeft zijn hele politieke overleven verbonden aan een Brexit op 31 oktober, liefst met een akkoord, maar zonder als dat moet.