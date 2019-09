OH Leuven peuzelt Roeselare op en komt naast Westerlo op kop

OH Leuven heeft op de vijfde speeldag in de Proximus League (1B) een makkelijke thuisoverwinning geboekt tegen Roeselare. Dankzij de 4-0 overwinning aan Den Dreef beent OHL Westerlo bij bovenaan het klassement.

De thuisploeg liet er geen gras over groeien, want opende al in de eerste minuut de score. Sowah tekende na prima samenspel met Henry voor de 1-0. Diezelfde Henry trof vijf minuten later de paal. In een pot eenrichtingsvoetbal deed OHL de boeken al na 45 minuten dicht. Maertens (18. en 39.) legde de 3-0 ruststand vast. Ook in de tweede helft kwam Roeselare maar weinig in het stuk voor. Henry dacht ook zijn doelpunt mee te pikken, maar de lijnrechter vlagde het Leuvense feestje af. Een kwartier voor tijd knikte de pas ingevallen Mbombo (74.) wel binnen.

OH Leuven komt zo aan de leiding naast Westerlo, dat eerder op zaterdag met 2-0 won van Beerschot. Het leidersduo begon met 12 op 15 uitstekend aan de competitie. Roeselare kon nog niet winnen en is met 2 punten voorlaatste. Als hekkensluiter Lokeren zondag de vijfde speeldag afsluit met een zege op het veld van Virton, neemt Roeselare de rode lantaarn over. Vrijdagavond al hielden Lommel en Union elkaar in evenwicht (2-2). (belga)