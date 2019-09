'Joker' wint Gouden Leeuw op filmfestival van Venetië

De film ‘Joker’ van regisseur Todd Phillips heeft zaterdagavond op het 76ste filmfestival van Venetië verrassend de Gouden Leeuw gewonnen.

Naast een superheldenfilm is 'Joker' vooral een remake van ‘The king of comedy’, de film van Martin Scorsese uit 1982. De centrale verhaallijn komt zo uit die film: een loner die nog bij zijn moeder woont in een miezerig appartement wil het maken als stand-upcomedian. Daarbij ontwikkelt hij een ongezonde obsessie voor een komische talkshowhost à la David Letterman.

Dé acteur van deze film is Joaquin Phoenix, die opnieuw een verbluffend intense vertolking toevoegt aan een lange rij, gaande van ‘Gladiator’ over ‘Walk the line’ tot ‘The master’ en ‘You were never really here’. Het is het soort tranformatie waar de Oscar Academy van smult. Hij ziet er ongezond mager uit in de film - volgens het persdossier is hij 18 kilo afgevallen op vraag de regisseur.

De film, die in België uitkomt op 2 oktober, is door het wegkapen van de Gouden Leeuw in elk geval gelanceerd voor de Oscars, waar Joaquin Phoenix na drie nominaties nu misschien eindelijk goud kan pakken.

Zilveren Leeuw

Naast de Gouden Leeuw voor 'Joker' won Roy Andersson de Zilveren Leeuw, de prijs voor de beste regisseur, met zijn film ‘Om det oändliga’ (About endlessness). De Grand Juryprijs was voor ‘J’accuse’ van Roman Polanski.

Ariane Ascaride werd voor haar rol in ‘Gloria mundi’ gelauwerd als beste actrice, Luca Marinelli werd bekroond als beste acteur voor zijn vertolking in ‘Martin Eden’.