Geen competitievoetbal! Lawrence Visser onderhoudt conditie door wedstrijd te fluiten van… gewestelijke reserven

Geen competitievoetbal dit weekend in de Jupiler Pro League. Dus besloot topscheidsrechter Lawrence Visser om de conditie te onderhouden door zich aan te bieden voor de wedstrijd tussen… de gewestelijke reserven van Zwarte Leeuw en KFC Vosselaar in de Kempen.

Het is tegenwoordig een almaar groter wordend probleem om scheidsrechters te vinden voor wedstrijden van reserven en jeugd. Ook in Rijkevorsel zaten ze vrijdag met de handen in het haar aangezien er geen aanduiding kwam voor de wedstrijd tussen de gewestelijke reserven van Zwarte Leeuw en Vosselaar. Tot ene Lawrence Visser zich spontaan aanbood. De topref uit het naburige Merksplas werd bereid gevonden het fluitje ter hand te nemen. ’t Is eens wat anders dan Hans Vanaken versus Vincent Kompany.

Over de goede afloop van de wedstrijd bereikte ons geen nieuws maar volgens meerdere ‘getuigen’ was de scheidsrechter met voorsprong de man met het laagste vetgehalte op het terrein.