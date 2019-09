Tosh Van der Sande na derde plaats in Vuelta: “We blijven vechten voor ritzege en voor Bjorg”

De veertiende etappe van San Vicente de la Barquera naar Oviedo is gewonnen door de Ier Sam Bennett. De spurters van BORA hansgrohe won met overmacht de spurt in de straten van Oviedo. Tosh Van der Sande werd knap derde na een massaspurt die werd ontregeld door een stevige valpartij.

De overgangsetappe werd gekleurd door een vlucht van zes renners. Daarbij één landgenoot: Harm Vanhoucke (22) van Lotto-Soudal. De boezemvriend van de betreurde Bjorg Lambrecht wilde zijn ploegmaat graag eren met een opvallende etappe en kreeg vandaag zijn kans. De West-Vlaming kreeg vijf vluchtgezellen mee: Pibernik, Puccio, Rubio, Dillier en de Fransman Rossetto.

Het zestal kreeg nauwelijks meer dan twee minuten voorsprong van het nerveuze peloton. Nerveus, want de finale in Asturië was best wel pittig zodat de verwachte massaspurt helemaal geen zekerheid was. Rossetto zag de bui hangen en besloot zich bij het aansnijden van de finale te laten uitzakken naar het peloton waar de ploegen van de spurters - BORA hansgrohe en Quick Step - de koord strak hielden.

De ongelijke strijd tussen vluchters en peloton werd uiteindelijk, zoals verwacht, gewonnen door het peloton, ondanks het verzet van vooral Silvan Dillier. Op vijf kilometer van de finish waren de vier overblijvende vluchters er echter aan voor de moeite.

Jakobsen (Deceuninck - Quick Step) werd ideaal gebracht maar de finish in Oviedo was duidelijk een pak te lastig voor de Nederlander. Tosh Van der Sande probeerde nog de spurters te verrassen maar tegen de reactie van Sam Bennett en Max Richeze had ook de Antwerpenaar geen verhaal. De spurt werd nog ontregeld door een zware valpartij met de Sloveen Mezgec als zwaarste slachtoffer. Ook zijn landgenoot Pogacar en wereldkampioen Alejandro Valverde deelden in mindere mate in de brokken.

Bennett: “Niet zeker van de zege”

Sam Bennett behaalde met overmacht zijn tweede ritzege. Er stond niemand mee op de foto. “Ik durfde niet voluit juichen omdat ik niet wist of de vluchters waren teruggegrepen", klonk het bij de Ier. “Ik kwam pas laat in de finale vooraan postvatten zodat ik niet had gezien of de vluchters al bij de lurven waren gevat. De spurt zelf? We hadden besloten om in de eerste oplopende meters wat gas terug te nemen maar toen die ene jongen ging (Tosh Van der Sande, red) dacht ik dat de vogel vliegen was. Richeze reageerde en toen kon ook ik niet meer wachten. Uiteindelijk had ik voldoende snelheid om Richeze te passeren en mijn tweede rit te winnen. Eentje per week? Dat zou mooi zijn.”

Van der Sande: “Blijven vechten voor ritzege en voor Bjorg”

Tosh Van der Sande stak een hand uit naar de dagzege. Met een flinke uitval probeerde hij de spurters te verrassen op de lastige finish in Oviedo. De Antwerpenaar strandde uiteindelijk op de derde plaats, voor de tweede keer al in deze Vuelta. “Ik had mezelf opgepept: als de benen goed waren, zou ik het op deze lastige aankomst proberen. Ik nam enkele meters, mijn versnelling was echt goed. Maar in de laatste tweehonderd meter kwam Bennett er zo over. Opnieuw geklopt door de sterkste man in de spurt, meer kan ik daar niet op zeggen. Ontgoocheld? Toch niet. Als je geklopt wordt door iemand die sneller is… Meer kan ik ook niet doen.”

De renner van Lotto-Soudal, zelf al enkele jaren residerend in het Spaanse Benijembla, kon leven met zijn nederlaag. “Geklopt worden door de sterkste man in koers, dat is schijnbaar het verhaal van mijn leven”, grijnsde de Antwerpenaar. “Als het niet Trentin of Van Avermaet is, dan kom ik wel Bennett tegen. Anderzijds, deze derde plaats bewijst hoe sterk ik aan het rijden ben. Of ik de aankomst kende? Mario Aerts (ploegleider, red) heeft goed werk geleverd door ons videomateriaal aan te leveren. Ik wist perfect wat mij te wachten stond. Op vijfhonderd meter van de finish lag het steilste punt. Als ik daar met snelheid overheen kon komen… Maar Bennett vloog me voorbij, er was niets aan te doen. Of mijn Vuelta geslaagd is? ’t Is nog niet gedaan, hé. We blijven vechten voor Bjorg (Lambrecht, red) om die overwinning binnen te halen. Er liggen nog een paar schoon kansen.”