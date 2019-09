Klimaatactivisten palmen rode loper in van filmfestival Venetië

Honderden klimaatactivisten hebben zaterdag de rode loper ingepalmd op het filmfestival van Venetië, enkele uren voor de slotceremonie.

Meer dan driehonderd actievoerders in witte overalls en met vlaggen en spandoeken bezetten de ruimte die normaal voorzien is voor filmsterren om er te poseren voor de fotografen. Ook actievoerders van de groep ‘No Big Ship’ in Venetië, die gekant zijn tegen grote cruiseschepen in de lagune van Venetië, namen deel aan het protest.

Het filmfestival van Venetië loopt zaterdagavond ten einde, met de bekendmaking van de Gouden Leeuw voor beste film en andere prijzen, waaronder die voor beste acteur en actrice.

Roman Polanski’s ‘J’accuse’, Noah Baumbach’s ‘Marriage Story’, Pablo Larrain’s ‘Ema’, Steven Soderbergh’s ‘The Laundromat’ en Todd Phillips’ ‘Joker’ zijn getipt zijn voor de hoofdprijzen.